В Павловском Посаде проверили ход ремонта котельной
Ремонт котельной «Городок» проводится в Павловском Посаде. Это часть масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в округе. Ход работ проверили глава округа Денис Семёнов и депутат Госдумы Геннадий Панин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Котельная «Городок» является крупнейшим объектом теплоснабжения в Павловском Посаде, она обеспечивает горячей водой и отоплением свыше 23 тысяч человек, проживающих в центральной части города.
«В котельной заменили два котла. Сейчас оборудование находится на финальной стадии подготовки к новому отопительному сезону», — говорится в сообщении.Ведутся также работы по обновлению теплосетей.
Всего в текущем году в Павлово-Посадском округе должны заменить более семи километров труб системы отопления, свыше 2,5 км труб холодного водоснабжения и свыше 1,5 км сети горячего водоснабжения.