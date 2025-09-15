В Павловском Посаде проверили ход ремонта котельной

15 сентября 2025, 09:45

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ремонт котельной «Городок» проводится в Павловском Посаде. Это часть масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в округе. Ход работ проверили глава округа Денис Семёнов и депутат Госдумы Геннадий Панин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Котельная «Городок» является крупнейшим объектом теплоснабжения в Павловском Посаде, она обеспечивает горячей водой и отоплением свыше 23 тысяч человек, проживающих в центральной части города.





«В котельной заменили два котла. Сейчас оборудование находится на финальной стадии подготовки к новому отопительному сезону», — говорится в сообщении.