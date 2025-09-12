В Подмосковье с начала года отремонтировали более 680 подъездов
С января в Московской области отремонтировали более 680 подъездов многоквартирных домов, что составляет около 37% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ремонт проводится по программе «Мой подъезд». В рамках программы собственники жилья сами выбирают дизайн, материалы и участвуют в приёмке работ.
«Всего в 2025 году планируется отремонтировать 1845 подъездов. Все работы завершим до конца года», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.В настоящее время план по ремонту полностью выполнен в шести округах: Орехово-Зуевском, где обновили 132 объекта, Талдомском (46 подъездов), Можайском (28 подъездов), Павлово-Посадском (16 подъездов), Домодедово (11 подъездов) и округе Восход, где отремонтировали один подъезд.