В Подмосковье с начала года отремонтировали более 680 подъездов

12 сентября 2025, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С января в Московской области отремонтировали более 680 подъездов многоквартирных домов, что составляет около 37% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Ремонт проводится по программе «Мой подъезд». В рамках программы собственники жилья сами выбирают дизайн, материалы и участвуют в приёмке работ.





«Всего в 2025 году планируется отремонтировать 1845 подъездов. Все работы завершим до конца года», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.