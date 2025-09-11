В Павловском Посаде проверяют качество питания детей в школах

11 сентября 2025, 13:56

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Проверки качества питания детей в образовательных учреждениях проводят в Павлово-Посадском городском округе. В одной из таких проверок приняла участие замглавы округа Светлана Аргунова: она посетила школу №10 на улице 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Проверяющие убедились, что дети обеспечены разнообразным и сбалансированным питанием, а также напитками на выбор.



Светлана Аргунова порекомендовала родителям лично оценить качество блюд в школьных столовых. Это можно сделать благодаря проекту «Родительский контроль».





«Для проверки школьного питания родители могут обратиться к директору учебного заведения или записаться онлайн — через ФГИС «Моя школа». Для этого нужно зайти в личный кабинет, оттуда перейти в раздел «Дегустация», выбрать дату и время и нажать кнопку «Записаться», — объяснила Светлана Аргунова.