В Подмосковье прошли профмероприятия ко Дню экономиста
Ко Дню экономиста, который отмечается в России 11 ноября, «Навигаторы детства» совместно со студентами профильных колледжей региона провели серию профориентационных событий, сообщает Министерство образования Московской области.
Для школьников 7–9 классов прошли мастер-классы «Финансовый конструктор», где участники узнали о принципах личного финансового планирования и научились рационально распоряжаться своими средствами.
Кроме того, были организованы интеллектуальные игры «Экономический квиз» и кейс-чемпионаты «Решение бизнес-задач». Ребята решали практические задачи, основанные на примерах из деятельности известных компаний и предпринимателей.
Завершил программу круглый стол «Экономика России: история и перспективы» с участием преподавателей, студентов и экспертов. Участники обсудили современные тенденции и возможности профессионального роста в экономической сфере.
Проведённые мероприятия помогли школьникам и студентам ближе познакомиться с профессиями, связанными с экономикой, и укрепили интерес молодёжи к этой области.
