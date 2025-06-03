Власти Павловского Посада провели встречу с собственниками аварийного жилья
Выездную встречу с собственниками аварийного жилья провёл в посёлке Большие Дворы Павлово-Посадского округа замглавы администрации Александр Кулаков вместе с другими представителями руководства муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба округа.
«В ходе встречи собственники 47 жилых помещений в восьми аварийных домах смогли задать вопросы относительно жилищного сертификата, с помощью которого можно купить жильё в любом районе Подмосковья вместо аварийного помещения. А также узнали о том, как получить такой сертификат и как рассчитывается сумма, на которую он выдаётся», — говорится в сообщении.Заявления на получения сертификатов от собственников аварийного жилья принимаются с 1 июня до 1 августа. Затем — до 1 сентября — администрация подписывает с собственником соглашение о выкупе и соглашение о предоставлении сертификата.