Власти Павловского Посада провели встречу с собственниками аварийного жилья

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Выездную встречу с собственниками аварийного жилья провёл в посёлке Большие Дворы Павлово-Посадского округа замглавы администрации Александр Кулаков вместе с другими представителями руководства муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба округа.



«В ходе встречи собственники 47 жилых помещений в восьми аварийных домах смогли задать вопросы относительно жилищного сертификата, с помощью которого можно купить жильё в любом районе Подмосковья вместо аварийного помещения. А также узнали о том, как получить такой сертификат и как рассчитывается сумма, на которую он выдаётся», — говорится в сообщении.
Заявления на получения сертификатов от собственников аварийного жилья принимаются с 1 июня до 1 августа. Затем — до 1 сентября — администрация подписывает с собственником соглашение о выкупе и соглашение о предоставлении сертификата.
Лев Каштанов

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