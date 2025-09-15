В Павловском Посаде проверили строительство мемориальной Аллеи Героев
Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов в рамках рабочего визита осмотрели строительство мемориальной Аллеи Героев, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Особое внимание в проекте уделяется взаимодействию с семьями погибших участников специальной военной операции и ветеранами. Все этапы реализуются с их участием: именно родные героев первыми увидели макет будущего монумента до его отливки в металле. Центральной фигурой станет собирательный образ Героя-защитника, аналогичный установленному в Электрогорске.
По периметру аллеи планируется высадка деревьев — каждое станет символом памяти о земляках, отдавших жизнь за Родину. Организаторы подчеркивают, что новый мемориал должен стать для павловопосадцев священным местом, где можно почтить мужество соотечественников.
Геннадий Панин и Денис Семенов отметили высокий уровень выполненных работ и подчеркнули значимость проекта для сохранения исторической памяти и воспитания молодежи.
