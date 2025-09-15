В Павловском Посаде проверили строительство мемориальной Аллеи Героев

15 сентября 2025, 09:48

Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов в рамках рабочего визита осмотрели строительство мемориальной Аллеи Героев, сообщает пресс-служба администрации городского округа.