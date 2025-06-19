Воробьёв: в Подмосковье продолжают работу около 180 иностранных компаний
В Московской области продолжают вести деятельность порядка 180 зарубежных компаний. Такие данные привёл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в рамках Петербургского международного экономического форума.
«У нас до сих пор работают около 180 мировых компаний. Французы, немцы, американцы вроде как ушли, но до сих пор производят хорошую продукцию. Сегодня часто это российский менеджмент. Впрочем, и до этого менеджмент всегда был наш», – сказал Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».Губернатор выразил надежду на то, что бывшие западные партнёры Подмосковья одумаются и начнут трезво смотреть на сотрудничество. Он также подчеркнул, что в регионе – диверсифицированная экономика.
Ранее Воробьёв заявил, что в планах делегации Подмосковья – подписать на ПМЭФ-2025 45 соглашений на рекордную сумму более 300 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Открытие новых предприятий позволит создать 15 тыс. рабочих мест.