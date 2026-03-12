Загруженность дорог в Подмосковье утром 12 марта составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 12 марта, составляет четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Новорижское, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 970 тысяч машин. Это на семь с половиной процентов меньше, чем в среднем в прошлом месяце.