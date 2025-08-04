В Павловском Посаде устроили праздник, посвящённый местным платкам

04 августа 2025, 10:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мероприятие «Культурный код Подмосковья», посвящённое областным промыслам, состоялось в парке Павловского Посада. Здесь «главным героем» праздника стал павловопосадский платок. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Для гостей праздника провели различные мастер-классы: от русской набойки до изображения классических узоров павловопосадского платка с помощью пластилина.





«Эти занятия помогли гостям праздника лучше понять искусство старинных мастеров и лично прикоснуться к культурному наследию родного края», — отмечается в сообщении.