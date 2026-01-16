В Павловском Посаде в тринадцатый раз пройдёт фестиваль «Русский холодец»

16 января 2026, 20:23

В Павлово-Посадском городском округе 31 января состоится 13-й зимний фестиваль «Русский холодец». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В этом году темой фестиваля станут русские пословицы и поговорки. Девиз праздника: «Поговорка – цветочек, пословица – ягодка!».

«Гостей ждёт насыщенная программа для всей семьи – конкурсы, концерт профессиональных и самодеятельных коллективов, анимация для детей и взрослых, праздничная ярмарка. Одним из главных событий станет пятый, юбилейный, чемпионат по поеданию холодца. Регистрация участников будет проходить в день фестиваля на его площадке», – рассказали в администрации.