В Пекине презентовали подмосковное молоко и сырники

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Пекине на площадке Посольства России провели культурно-деловое мероприятие Discover Russia при поддержке Российского экспортного центра. В числе участников была подмосковная компания «Логика молока». Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.



Представители китайской делегации попробовали традиционные русские сырники из творога со сметаной, ультрапастеризованное и безлактозное молоко. Всю продукцию производят на молочном комбинате «Чеховский» в Подмосковье — крупнейшем заводе компании, который выпускает до 430 000 тонн молочных продуктов в год.


Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
На производстве выпускают продукцию брендов «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «АктиБио» и Actimuno. Её уже поставляют в страны СНГ и Закавказья. В 2025 году «Логика молока» начала поставки в ОАЭ с международными сертификатами «Халяль» и EQM, а в январе 2026 года представит линейки на выставке Gulfood в Дубае.

Параллельно компания развивает экспорт в Китай и планирует расширить ассортимент за счёт творога, сметаны, безлактозного молока и сливок.
Ирина Паршина

