В Пекине презентовали подмосковное молоко и сырники

17 декабря 2025, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Пекине на площадке Посольства России провели культурно-деловое мероприятие Discover Russia при поддержке Российского экспортного центра. В числе участников была подмосковная компания «Логика молока». Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.