В перинатальном центре Подмосковья установили новый цифровой рентген

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном перинатальном центре начал работу современный цифровой рентген-аппарат, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.



Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

«От качества медицинской техники напрямую зависит результат лечения. Поэтому мы продолжаем оснащать учреждения здравоохранения современной аппаратурой», — отметил вице-губернатор и министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он добавил, что на закупку нового рентгена для перинатального центра направлено более 22,2 млн рублей.

Направление на исследование выдаёт лечащий врач. Записаться на приём можно через портал Госуслуг «Здоровье», по телефону 122, в медорганизации через инфомат, у врача или с помощью чат-бота в Telegram (@eregistratura_mo_bot).
Дайана Хусинова

