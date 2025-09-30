В перинатальном центре Подмосковья установили новый цифровой рентген
В Московском областном перинатальном центре начал работу современный цифровой рентген-аппарат, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Он добавил, что на закупку нового рентгена для перинатального центра направлено более 22,2 млн рублей.
«От качества медицинской техники напрямую зависит результат лечения. Поэтому мы продолжаем оснащать учреждения здравоохранения современной аппаратурой», — отметил вице-губернатор и министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.