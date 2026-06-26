В Подмосковье выросло количество молодых предпринимателей
Число предпринимателей в возрасте до 35 лет в Московской области увеличилось за год на три процента: с 83 442 до 85 562. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Основным направлением деятельности для бизнесменов этой возрастной категории стала «цифра».
«Эта среда максимально понятна для молодежи. Именно там они видят возможности для развития своих идей. И сегодня в ряде отраслей они составляют до двух третей от общего числа малых и средних предприятий», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он добавил, что больше всего молодых людей среди хозяев компьютерных клубов — около 70%. Кроме того, их много в сфере создания компьютерных игры, производства анимации, ИТ-курсов и онлайн-СМИ.