В Подмосковье выросло количество молодых предпринимателей

26 июня 2026, 16:47

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Число предпринимателей в возрасте до 35 лет в Московской области увеличилось за год на три процента: с 83 442 до 85 562. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.





Основным направлением деятельности для бизнесменов этой возрастной категории стала «цифра».





«Эта среда максимально понятна для молодежи. Именно там они видят возможности для развития своих идей. И сегодня в ряде отраслей они составляют до двух третей от общего числа малых и средних предприятий», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.