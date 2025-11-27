В Красногорске силовики проводят обыски в соццентре Хоботовой «Шанс»
В реабилитационном центре «Шанс» в Красногорске проходят обыски. Учреждение принадлежит Анне Хоботовой, объявленной в розыск.
Как сообщает Telegram-канал Baza, в центре детей морили голодом, пытали и подвергали насилию. Есть информация о случаях беременности воспитанниц от сотрудников, а также возможном заражении ВИЧ. В СИЗО отправлен один из координаторов центра Алишер И. после жалобы матери 14-летней девочки.
Следственные действия проходят в рамках проверки многочисленных жалоб на реабилитационные центры Хоботовой. Власти обещают тщательное расследование и привлечение к ответственности всех виновных, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления в подобных учреждениях.
Читайте также: