Участники проекта «Герои Подмосковья» побывали в знаковых местах Красногорска
16 участников региональной образовательной программы для ветеранов СВО «Герои Подмосковья» осмотрели главные достопримечательности Красногорска. Их также познакомили с работой муниципального Центра управления регионом и Красногорской городской службы, сообщили в пресс-службе администрации округа.
Ранее глава Красногорска Дмитрий Волков стал одним из наставников программы.
«У ребят есть возможность посмотреть, что происходит на территории Красногорска, как мы выстраиваем работу. Они познакомятся с нашей командой, с жителями, посетят разные локации, каждая из которых формирует неповторимую историю и традиции Красногорска», – сказал Волков.Слушатели программы посетили администрацию округа, обсудили со специалистами работу муниципального Центра управления регионом, ЕДДС, понаблюдали за деятельностью Ассоциации ветеранов СВО.
Директор Детского научно-клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала о высокотехнологичной медицинской помощи, которую там получают маленькие пациенты со всей России.
В музее КМЗ гости узнали об истории одного из ведущих предприятий города – Красногорского завода имени Зверева, сегодня входящего в состав корпорации «Швабе». Участники программы познакомились с работой коммунальщиков, побывали на стройплощадке школы. В завершение визита для них устроили экскурсию в Музей техники Вадима Задорожного.
«Герои Подмосковья» – продолжение федеральной программы «Время Героев», которую реализуют по инициативе президента с марта прошлого года. Она направлена на подготовку компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, коммерческих организациях региона.