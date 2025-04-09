В пищевом цеху в Люберцах обнаружили около 60 нелегальных мигрантов

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Почти 60 нелегальных мигрантов выявили полицейские в результате проверки цеха по производству продуктов питания в Люберцах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда полицейские проверили по учётным базам 182 иностранцев, работающих в цеху. В результате на 58 мигрантов составили протоколы за незаконную трудовую деятельности на территории Российской Федерации, кроме того, девятерых из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране», — говорится в сообщении.Все 58 нарушителей получили штрафы в размере 5 тысяч рублей каждый, а семерых из них выдворят за пределы России.
Сейчас полицейские работают над привлечением к уголовной ответственности работодателя нелегальных мигрантов.
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