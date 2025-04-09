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В Уфе задержали руководителя УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

В Башкирии задержали начальника регионального управления ФСИН Владислава Дзюбу. На его рабочем месте сегодня прошли обыски, сообщает «112».
По предварительной информации, Дзюбу подозревают в превышении должностных полномочий. Он систематически присваивал себе часть премий и стимулирующих выплат, предназначенных для сотрудников ведомства.

Его задержанию предшествовало расследование в отношении его заместителя — Евгения Макотина, которого взяли в конце прошлого года. Он дал показания, в которых указал на причастность Дзюбы. По предварительным оценкам, общий ущерб составляет менее одного миллиона рублей.

Сегодня, 9 апреля, в Советском районном суде Уфы Дзюбе должны выбрать меру пресечения.

Владислав Дзюба занял пост главы УФСИН по Башкирии в сентябре 2020 года.

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#уфсин
#пост
#расследование
#арест
Росгвардейцы задержали москвича-вандала на юго-западе столицы за порчу лифта
09 апреля 2025, 13:20

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

Сотрудники московской Росгвардии задержали вандала на юго-западе города за порчу лифта в многоэтажке. В столичном управлении ведомства предоставили видеозапись произошедшего. На кадрах видно, что молодой человек копается в лифтовой панели. Сотрудникам сообщили о неких стуках в лифте.
«…Обнаружили 32-летнего мужчину в неадекватном состоянии, который деформировал двери лифта и вывел из строя панель управления», — сказано в релизе.
Нарушителя задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Накануне сообщалось, что Росгвардейцы задержали в Москве с кокаином сына главы управления пенсионного фонда Ставрополья. Молодой человек выдал себя собственным поведением.

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Михаил Ефремов вышел на свободу
09 апреля 2025, 08:47

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом передает корреспондент «Super» с места событий.
61-летний актер, который должен был отбывать наказание до 2027 года, получил шанс на новую жизнь благодаря состоянию здоровья. У Ефремова выявлены серьезные проблемы с дыхательной системой, требующие специализированной медицинской помощи. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.

Ранее актер Станислав Садальский порассуждал о здоровье своего коллеги по цеху Михаила Ефремова, а заодно признался, что сам в свое время злоупотреблял алкоголем. Садальский в итоге смог отказаться от спиртного.

До этого сообщалось, что квартиру народного артиста РСФСР Михаила Ефремова шумоизолируют. Ремонт жилья пришлось делать из-за журналистов.

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Пожар в роддоме на востоке Москвы
09 апреля 2025, 08:46

Фото: iStock/grafoto

На востоке Москвы в семиэтажном административном здании роддома произошел пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров. По информации пресс-службы МЧС РФ, открытое горение было успешно ликвидировано.
Во время инцидента пожарные оперативно провели эвакуацию и спасли 39 человек, из которых 29 были извлечены из задымленной зоны на 7-м этаже. Шестеро из спасенных были эвакуированы с помощью автолестницы. Все пациенты и медицинский персонал были размещены в другом корпусе больницы.

В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются, однако благодаря быстрой реакции спасательных служб удалось избежать более серьезных последствий. МЧС продолжает следить за ситуацией.

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#мчс
#пожарные
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42-летняя учительница созналась в сексе с учеником в школьном кабинете
WXIX-TV: Учительница из Огайо созналась в растлении школьника и сексе с ним
09 апреля 2025, 06:52

Фото: iStock/S_Chum

Учительница из штата Огайо Эмили Натли признала вину в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. По данным телеканала WXIX-TV, 42-летняя женщина, ранее работавшая в Старшей школе святого Ксаверия в Спригфилде, вступила в запрещённые отношения с подростком осенью 2023 года под предлогом помощи в учёбе.
Следствие установило, что Натли отправляла школьнику обнажённые фотографии и сообщения интимного характера, а также встречалась с ним вне учебного заведения, включая сексуальный контакт в своём школьном кабинете. Доказано, что они занялись ​сексом как минимум один раз.

В октябре 2024 года её уволили, а 7 апреля она признала себя виновной по двум эпизодам обвинения, что сократило число первоначальных шести пунктов.

Максимальное наказание за преступления может составить 10 лет лишения свободы.

Окончательный приговор Натли будет оглашён 10 июня. Несмотря на признание, она остаётся на свободе до вынесения решения суда.

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«Почти вся страна без света»: В Грузии случилось массовое отключение электричества
Крупная авария оставила без света жителей Тбилиси и еще минимум 15 городов Грузии
09 апреля 2025, 03:01

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Массовое отключение электроэнергии произошло в Грузии, оставив без света большую часть страны, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Проблемы с электричеством случились не менее чем в 16 городах. Информацию о масштабной аварии, коснувшейся также Боржоми, Поти и Каспи, подтвердили различные Telegram-каналы, ссылаясь на местные СМИ и пользователей соцсетей.
Подача электричества начала восстанавливаться, однако в некоторых районах свет продолжает «моргать» или временно пропадает, пишет Baza. Причины аварии остаются неясными — официальные власти пока не прокомментировали ситуацию.



Согласно данным местных СМИ и очевидцев, отключения затронули столицу и многие другие города, включая Мцхету, Озургети, Бакуриани и Лагодехи. В результате света нет на большей части территории страны.

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