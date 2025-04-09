В Уфе задержали руководителя УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу

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В Башкирии задержали начальника регионального управления ФСИН Владислава Дзюбу. На его рабочем месте сегодня прошли обыски, сообщает «112».
По предварительной информации, Дзюбу подозревают в превышении должностных полномочий. Он систематически присваивал себе часть премий и стимулирующих выплат, предназначенных для сотрудников ведомства.
Его задержанию предшествовало расследование в отношении его заместителя — Евгения Макотина, которого взяли в конце прошлого года. Он дал показания, в которых указал на причастность Дзюбы. По предварительным оценкам, общий ущерб составляет менее одного миллиона рублей.
Сегодня, 9 апреля, в Советском районном суде Уфы Дзюбе должны выбрать меру пресечения.
Владислав Дзюба занял пост главы УФСИН по Башкирии в сентябре 2020 года.
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Его задержанию предшествовало расследование в отношении его заместителя — Евгения Макотина, которого взяли в конце прошлого года. Он дал показания, в которых указал на причастность Дзюбы. По предварительным оценкам, общий ущерб составляет менее одного миллиона рублей.
Сегодня, 9 апреля, в Советском районном суде Уфы Дзюбе должны выбрать меру пресечения.
Владислав Дзюба занял пост главы УФСИН по Башкирии в сентябре 2020 года.
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