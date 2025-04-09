Десятилетнего мальчика зарезали на детской площадке в Подмосковье

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В селе Ермолино Дмитровского округа Подмосковья на детской площадке зарезали десятилетнего мальчика. Об этом пишет Mash.
По данным издания, окровавленного ребёнка на детской площадке на Трудовой улице заметили прохожие. У школьника обнаружили несколько ножевых ранений. Люди остановили скорую помощь, которая проезжала мимо. Однако врачи лишь констатировали смерть ребёнка.
Очевидцы утверждают, что мальчика убили в драке. Сейчас полиция устанавливает личности убийц и проводит мероприятия по их поиску.
Ранее сообщалось, что в селе Тумкино, на улице Полевой (Ульяновская область), в погребе дома, нашли тело 14-летней Влады М., у девочки было перерезано горло.
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Очевидцы утверждают, что мальчика убили в драке. Сейчас полиция устанавливает личности убийц и проводит мероприятия по их поиску.
Ранее сообщалось, что в селе Тумкино, на улице Полевой (Ульяновская область), в погребе дома, нашли тело 14-летней Влады М., у девочки было перерезано горло.
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Элина Позднякова