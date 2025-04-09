Росгвардейцы задержали москвича-вандала на юго-западе столицы за порчу лифта

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники московской Росгвардии задержали вандала на юго-западе города за порчу лифта в многоэтажке. В столичном управлении ведомства предоставили видеозапись произошедшего. На кадрах видно, что молодой человек копается в лифтовой панели. Сотрудникам сообщили о неких стуках в лифте.
«…Обнаружили 32-летнего мужчину в неадекватном состоянии, который деформировал двери лифта и вывел из строя панель управления», — сказано в релизе.Нарушителя задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Накануне сообщалось, что Росгвардейцы задержали в Москве с кокаином сына главы управления пенсионного фонда Ставрополья. Молодой человек выдал себя собственным поведением.
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