В подъездах Подмосковья по заявкам жителей обновили свыше 600 информационных стендов

21 июля 2026, 18:39

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В подмосковных подъездах с начала года в соответствии с нормативными требованиями обновили более 600 информационных стендов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Информационный стенд – один из каналов коммуникации между жителями многоквартирного дома и управляющей компанией. Поэтому он должен быть размещён в каждом подъезде или в пределах земельного участка, на котором расположен дом.

«С начала года по заявкам жителей на линию Единой диспетчерской службы региона управляющие организации привели в соответствие установленным требованиям более 600 информационных стендов в подъездах Подмосковья. Жилищное законодательство обязывает управляющие организации размещать на стендах важные для жителей сведения – контактные данные управляющей организации, адреса и номера телефонов аварийно-диспетчерских служб, информацию об изменениях в жилищно-коммунальных тарифах, уведомления о предстоящих работах», – рассказали в пресс-службе.