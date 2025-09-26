В Подмосковье 1 октября пройдет проверка системы оповещения населения
1 октября 2025 года с 10:30 до 12:00 в Подмосковье пройдет плановая проверка региональной системы оповещения, сообщает пресс-служба главного управления гражданской защиты Московской области.
В ходе учений в 10:43 включат звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передут сообщение по телевидению и радио. В рамках проверки на короткое время будет практический перехват эфира телеканала «360 Новости» и телеканалов (радиоканалов), входящих в первый мультиплекс цифрового телевидения. Замещение вещания продлится до одной минуты.
Для получения информации следует включить телеканалы («Первый канал», «Россия 1», «ТВ Центр» и др.) или радиостанции («Вести ФМ», «Маяк»). Также уведомления поступят в мобильные приложения «112 МО» и «МЧС России».
Главное управление гражданской защиты Московской области призывает жителей региона сохранять спокойствие и заранее предупреждает о техническом характере мероприятий.
