В Подмосковье 1 октября пройдет проверка системы оповещения населения

26 сентября 2025, 12:46

Фото: istockphoto / Rauf Karimov

1 октября 2025 года с 10:30 до 12:00 в Подмосковье пройдет плановая проверка региональной системы оповещения, сообщает пресс-служба главного управления гражданской защиты ​Московской области.