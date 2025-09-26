Достижения.рф

В Подмосковье откроют пять новых участковых пунктов полиции до конца 2025 года

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В Московской области продолжают открывать новые участковые пункты полиции, чтобы усилить охрану правопорядка и сделать правоохранительные органы ближе к гражданам, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.



На завершающей стадии ремонта находятся пять пунктов, их планируют открыть в четвёртом квартале 2025 года:

  • г.о. Солнечногорск, ЖК «Пятницкие луга»;
  • г.о. Балашиха, ЖК «Пехра»;
  • Одинцовский г.о., ЖК «Каштановая роща»;
  • Дмитровский м.о., ЖК «Шоколад»;
  • г.о. Красногорск, ЖК «Ильинойс».
​Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
24 сентября торжественно открыли новый участковый пункт в микрорайоне «Бригантина» в Долгопрудном. Его разместили на первом этаже дома №46 корпуса 1 по улице Парковая. На открытии присутствовали глава округа Олег Сотник, начальник МУ МВД России «Мытищинское» Николай Жуков, представители местной администрации и сотрудники полиции.

В новом просторном пункте будут работать два участковых: лейтенант полиции Иван Иволгин и майор полиции Анатолий Малахов. Жители смогут обращаться к ним для решения вопросов, консультаций и помощи в предотвращении правонарушений. Приём населения будет проходить: вторник и четверг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
«Открытие новых пунктов — это важный шаг для повышения уровня безопасности и охраны правопорядка. Благодаря открытию новых участковых пунктов у граждан есть возможность оперативно подать заявление или задать вопросы участковому», — отметил руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ирина Паршина

