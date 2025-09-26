В Подмосковье откроют пять новых участковых пунктов полиции до конца 2025 года

В Московской области продолжают открывать новые участковые пункты полиции, чтобы усилить охрану правопорядка и сделать правоохранительные органы ближе к гражданам, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.
На завершающей стадии ремонта находятся пять пунктов, их планируют открыть в четвёртом квартале 2025 года:
г.о. Солнечногорск, ЖК «Пятницкие луга»;
г.о. Балашиха, ЖК «Пехра»;
Одинцовский г.о., ЖК «Каштановая роща»;
Дмитровский м.о., ЖК «Шоколад»;
г.о. Красногорск, ЖК «Ильинойс».
24 сентября торжественно открыли новый участковый пункт в микрорайоне «Бригантина» в Долгопрудном. Его разместили на первом этаже дома №46 корпуса 1 по улице Парковая. На открытии присутствовали глава округа Олег Сотник, начальник МУ МВД России «Мытищинское» Николай Жуков, представители местной администрации и сотрудники полиции.
В новом просторном пункте будут работать два участковых: лейтенант полиции Иван Иволгин и майор полиции Анатолий Малахов. Жители смогут обращаться к ним для решения вопросов, консультаций и помощи в предотвращении правонарушений. Приём населения будет проходить: вторник и четверг – с 17:00 до 19:00, суббота – с 15:00 до 16:00.