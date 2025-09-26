В Подмосковье откроют пять новых участковых пунктов полиции до конца 2025 года

26 сентября 2025, 12:06

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В Московской области продолжают открывать новые участковые пункты полиции, чтобы усилить охрану правопорядка и сделать правоохранительные органы ближе к гражданам, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.





На завершающей стадии ремонта находятся пять пунктов, их планируют открыть в четвёртом квартале 2025 года:

г.о. Солнечногорск, ЖК «Пятницкие луга»;

г.о. Балашиха, ЖК «Пехра»;

Одинцовский г.о., ЖК «Каштановая роща»;

Дмитровский м.о., ЖК «Шоколад»;

г.о. Красногорск, ЖК «Ильинойс».

