В Подмосковье 1 сентября открыли 26 новых школ и 57 – после капремонта

01 сентября 2025, 15:46

оригинал Андрей Воробьёв (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье в День знаний открыли 26 новых школ и ещё 57 – после капремонта по президентской программе. В Зарайске заработало новое здание школы №1 им. дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в школу 1 сентября, побывал на торжественной линейке, поговорил с учителями и угостил детей мороженым.





Эта старейшая в Зарайске школа. Она носит имя Виктора Николаевича Леонова, который родился в этом городе и в годы Великой Отечественной войны защищал Заполярье.





Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2022 году одновременно 20 учебных заведений, в том числе этого, заложили Воробьёв и зампред правительства России Татьяна Голикова. Сегодня школа открылась, став первой, построенной в округе за 35 лет.

«Рад видеть здесь первоклассников. Пока я к вам шёл, родители мне сказали, что все вы – большие молодцы, все готовились к школе. Приятно видеть и самых старших – 11-классников. В конце учебного года вы уже закончите школу, и вас ждёт новая жизнь. Мы очень хотим, чтобы у вас всё получилось, чтобы самые смелые ваши мечты сбылись, и те цели, которые вы поставили по поступлению в вузы, были достигнуты», – отметил губернатор.

«Просторную и красивую школу можно построить, но ещё важнее – преподаватели. Благодаря вашей самоотдаче, вдохновению полностью собрана команда педагогов. Хочу также поблагодарить родителей. Надеюсь, что эта школа даст новые возможности для ваших детей».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Во время одной из рабочих поездок губернатор встретился с педагогами нашей школы, и они попросили построить новую. Андрей Юрьевич Воробьёв сказал: «Школа будет». Прошло немного времени, и сегодня у нас появилось огромное просторное здание, где есть свой пищеблок, залы, площадки, где будут гулять и заниматься спортом дети. Созданы все условия, здание оснащено оборудованием, которое позволит педагогам добиваться самых высоких результатов», – сказала Елена Беликова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Мы строим много школ – более 30 ежегодно – и много ремонтируем. Но ключевая задача – собрать учителей, чтобы в новых стенах можно было рассчитывать на качественное образование. Поэтому ещё раз хочу поблагодарить преподавателей за их труд», – отметил губернатор.