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В Подмосковье построят первый в России автоматизированный складской комплекс

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Первый в России полностью автоматизированный высотный склад построят в логистическом центре «Богослово» на территории Богородского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.



Складской комплекс возводят ГК «Ориентир» и компания X5 Group.

«Все складские операции – проверка качества, перемещение, размещение и выемка паллет – будут выполняться без физического труда под управлением специализированного программного обеспечения и контролироваться дистанционно через системы WCS и WMS в режиме реального времени», — отмечается в сообщении.
Площадь автоматизированного склада составит около 41 тысячи квадратных метров. В проект инвестируют 5,7ь млрд рублей. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года.
Лев Каштанов

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