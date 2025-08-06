В Подмосковье построят первый в России автоматизированный складской комплекс
Первый в России полностью автоматизированный высотный склад построят в логистическом центре «Богослово» на территории Богородского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Складской комплекс возводят ГК «Ориентир» и компания X5 Group.
«Все складские операции – проверка качества, перемещение, размещение и выемка паллет – будут выполняться без физического труда под управлением специализированного программного обеспечения и контролироваться дистанционно через системы WCS и WMS в режиме реального времени», — отмечается в сообщении.Площадь автоматизированного склада составит около 41 тысячи квадратных метров. В проект инвестируют 5,7ь млрд рублей. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года.