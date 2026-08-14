В Подмосковье 12 000 раз обратились к медикам после укусов клещей

14 августа 2026, 14:45

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В Московской области по состоянию на 12 августа зарегистрировали 12 000 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Это ниже средних многолетних значений, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.





Против клещевого энцефалита в регионе вакцинировали около 27 000 человек, в том числе более 10 000 детей. Среди привитых – отъезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также представители профессиональных групп риска.



Акарицидные обработки провели на площади более 6000 гектаров. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.



В управления напомнили правила, которые следует соблюдать, отправляясь на природные территории.

«Выбирайте одежду и обувь, максимально закрывающие тело: длинный низ и верх, головной убор, высокие ботинки или кроссовки. Следите, чтобы воротник и манжеты прилегали плотно. Заправляйте всё, что можно заправить внутрь. Выбирайте светлую одежду, так как на ней легче заметить тёмного клеща. Используйте репелленты, которые отпугивают клещей – их чаще всего наносят на одежду. Периодически осматривайте свою одежду и одежду спутников. Вернувшись домой, потрясите её над ванной», – посоветовали в надзорном ведомстве.