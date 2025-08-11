В Подмосковье 13 августа проведут вебинары по услугам в сфере транспорта
13 августа Минтранс Подмосковья проведёт серию традиционных онлайн-встреч, посвящённых оформлению услуг в сфере дорог и транспорта на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
09:00–10:00 — согласование размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода дорог регионального значения; 11:00–12:00 — оформление разрешений на деятельность такси; 13:00–14:00 — согласование схем транспортного обслуживания территорий; 15:00–16:00 — обслуживание транспортных карт «Стрелка»; 16:00–16:30 — выдача разрешений на авиационные работы; 16:30–17:00 — предоставление земельных участков для строительства дорог и объектов инфраструктуры (в аренду, безвозмездное или бессрочное пользование), согласование границ и предварительное согласование размещения объектов; 17:00–18:00 — согласование строительства или реконструкции в полосе отвода и придорожной полосе, а также примыканий к дорогам.