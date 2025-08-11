Достижения.рф

В Подмосковье 13 августа проведут вебинары по услугам в сфере транспорта

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

13 августа Минтранс Подмосковья проведёт серию традиционных онлайн-встреч, посвящённых оформлению услуг в сфере дорог и транспорта на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Эксперты расскажут о порядке подачи заявок, требованиях к документам и частых причинах отказов. Программа вебинаров включает:

Вебинары помогут заявителям избежать ошибок при подаче документов и ускорить получение услуг.
Дайана Хусинова

