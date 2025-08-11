В Подмосковье 13 августа проведут вебинары по услугам в сфере транспорта

11 августа 2025, 17:05

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

13 августа Минтранс Подмосковья проведёт серию традиционных онлайн-встреч, посвящённых оформлению услуг в сфере дорог и транспорта на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Эксперты расскажут о порядке подачи заявок, требованиях к документам и частых причинах отказов. Программа вебинаров включает:



16:30–17:00 — предоставление земельных участков для строительства дорог и объектов инфраструктуры (в аренду, безвозмездное или бессрочное пользование), согласование границ и предварительное согласование размещения объектов;

Вебинары помогут заявителям избежать ошибок при подаче документов и ускорить получение услуг.

