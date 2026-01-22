В Подмосковье 13-летние подростки издевались над пенсионером в его квартире
В подмосковном Лыткарино трое 13-летних подростков пробрались в квартиру пожилого мужчины и несколько часов издевались над ним. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на местных жителей.
Как оказалось, несовершеннолетние избивали пенсионера ногами, вылили на него алкоголь, раздели догола и подожгли ему волосы. Все происходящее подростки снимали на камеру, после чего выложили записи в социальные сети.
Отмечается, что подобные нападения носили систематический характер — подростки регулярно врывались в дома к людям и издевались над жертвами. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. С ними уже проведён опрос в присутствии законных представителей.
