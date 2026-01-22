В Подмосковье 13-летние подростки издевались над пенсионером в его квартире

22 января 2026, 12:10

Фото: iStock/Oleg Elagin

В подмосковном Лыткарино трое 13-летних подростков пробрались в квартиру пожилого мужчины и несколько часов издевались над ним. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на местных жителей.