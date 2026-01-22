Напавший на лицей в Нижнекамске подросток увлекался темой террора
Напавший на лицей в Нижнекамске 13-летний подросток ранее увлекался тематикой террора и фактически намекал на возможную атаку на школу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В аккаунтах Даниса нашли многочисленные отсылки к преступлениям против учебных и религиозных заведений. Один из его ников связан с массовым расстрелом в США в 2022 году — то же слово подросток нанес на свое снаряжение.
Кроме того, в соцсетях подростка встречались упоминания других атак на школы в России, а также националистическая символика. В разное время он использовал никнейм, отсылающий к дробовику Benelli M4.
По словам людей, которые знали школьника, интерес к оружию и теме насилия появился у него в конце шестого класса. Со временем он начал высказывать намёки на возможное нападение, однако окружение не восприняло эти слова всерьёз.
