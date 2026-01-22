В Подмосковье автобус столкнулся с легковушкой

22 января 2026, 12:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с легковой машиной ВАЗ-2114 на дороге между деревней Мамонтово и озером Луковое в Богородском округе Подмосковья. В аварии пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





ДТП произошло рано утром 22 января. Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы на обоих автомобилях и эвакуировали 19 пассажиров автобуса. Они не пострадали и продолжили поездку на следующем автобусе.





«Водитель автобуса также не получил травм, а 22-летнего водителя легковой машины зажало в салоне. Спасатели разблокировали его с помощью гидравлического оборудования, уложили на носилки и передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.