Канчельскис оценил перспективы «Зенита» на трансферном рынке

04 июня 2025, 14:27

Андрей Канчельскис: «Зенит» может и не покупать новых игроков

Фото: Istock/gorodenkoff

Андрей Канчельскис считает, что «Зениту» не стоит устраивать масштабную перестройку состава, несмотря на провальный сезон, в котором команда не выиграла ни одного трофея.