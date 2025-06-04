Канчельскис оценил перспективы «Зенита» на трансферном рынке
Андрей Канчельскис: «Зенит» может и не покупать новых игроков
Андрей Канчельскис считает, что «Зениту» не стоит устраивать масштабную перестройку состава, несмотря на провальный сезон, в котором команда не выиграла ни одного трофея.
Об этом бывший полузащитник сборной России заявил Metaratings.ru. По мнению Канчельскиса, у «Зенита» и так достаточно качественных игроков, и новые приобретения не обязательны. При этом эксперт не исключает, что клуб все же усилится в летнее трансферное окно.
Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» занял второе место в чемпионате России, уступив «Краснодару», и проиграл ЦСКА в финале Кубка России.
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