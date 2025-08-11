В Зарайском кремле прошёл арт-выходной «Праздник Изразца»
В субботу, 9 августа, в Зарайском кремле, входящем в состав Коломенско-Зарайского музея-заповедника, состоялся ежегодный арт-выходной «Праздник Изразца». Мероприятие прошло в четвёртый раз и собрало около 1,8 тысячи жителей и туристов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Главным событием стала выставка под открытым небом «Открытый периметр» с современной авторской керамикой, изделиями из стекла и дерева. Экспозицию представили мастера из Гжели, Абрамцева, Рязани, Скопина и Москвы. После захода солнца работы были подсвечены, что позволило зрителям увидеть их в необычном ракурсе.
В программе также прошли лекции археолога Тимура Галкина и художников Елены Мач, Евгения Леонова и Константина Лихолата о находках изразцов и керамики в Зарайске и Коломне, а также о восстановлении керамического декора в православных храмах.
Гостей ждали показ мод молодых дизайнеров, квест по выставке «Искусство в поиске. Цвет и форма», мастер-классы по гончарному делу, выступления музыкантов и свободный вход на экспозиции «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» и «Искусство в поиске. Цвет и форма».
