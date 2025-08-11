В Зарайском кремле прошёл арт-выходной «Праздник Изразца»

11 августа 2025, 16:22

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 9 августа, в Зарайском кремле, входящем в состав Коломенско-Зарайского музея-заповедника, состоялся ежегодный арт-выходной «Праздник Изразца». Мероприятие прошло в четвёртый раз и собрало около 1,8 тысячи жителей и туристов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.