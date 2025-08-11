В Раменском в День физкультурника прошла открытая тренировка

11 августа 2025, 15:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В День физкультурника, 9 августа, в Раменском парке прошла открытая тренировка, организованная АНО «Центр возрождения, сохранения и развития национальной культуры, традиций и спортивно-патриотического воспитания "Катехон"», сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Программу для участников всех уровней подготовки подготовил тренер Сергей Киселёв. Занятие включало разминку, упражнения на укрепление мышц и развитие выносливости, а также подвижные активности на свежем воздухе.



По словам Киселёва, особенно радовало большое число участников и их энергичный настрой.



«Было здорово видеть столько желающих заниматься и развиваться. Спасибо всем участникам за активность и позитивный настрой! Жду вас на следующих тренировках — вместе мы достигнем новых целей!», — отметил он.