В Подмосковье спасли заблудившуюся в лесу 90-летнюю женщину с деменцией
90-летняя женщина, страдающая деменцией, заблудилась в лесу недалеко от деревни Трегубово подмосковного округа Зарайск. Её разыскали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Поиски начались со звонка обеспокоенных родственников женщины в службу экстренных вызовов «Система-112».
«Звонок поступил 28 июля около 17 часов. Родственники пропавшей рассказали, что, по словам соседей, женщина вышла из дома и направилась в сторону леса. Специалисты выехали в район предполагаемого поиска и начали прочёсывать лес, одновременно подавая сигналы с пожарной машины», — говорится в сообщении.Женщину удалось найти в течение часа. Она сидела на берегу реки Осётр и передвигаться самостоятельно уже не могла. Спасатели оказали обессилевшей пенсионерке психологическую помощь, уложили на носилки и вынесли к дороге, а там погрузили в свой автомобиль и привезли к родственникам. Госпитализация женщине не потребовалась.