В Подмосковье 23 февраля проведут 11 тематических ярмарок
11 ярмарок, приуроченных ко Дню защитника Отечества, проведут в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
На ярмарках можно будет купить продукцию местных фермерских хозяйств и различные сувениры.
«В Наро-Фоминском округе ярмарка будет проходить в поселке Селятино на площади перед ДК «Мечта», в Истре — на улице 9-й Гвардейской дивизии, а в Орехово-Зуевском округе — на Вокзальной улице в городе Куровское», — говорится в сообщении.Полный список ярмарок с адресами и временем работы размещается на портале «МОй АПК».
Все товары, которые продают на подмосковных ярмарках, проходят проверку качества. Этим занимаются специалисты государственной ветеринарной службы.