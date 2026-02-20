Достижения.рф

В Подмосковье 23 февраля проведут 11 тематических ярмарок

оригинал Фото: медиасток.рф

11 ярмарок, приуроченных ко Дню защитника Отечества, проведут в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.



На ярмарках можно будет купить продукцию местных фермерских хозяйств и различные сувениры.

«В Наро-Фоминском округе ярмарка будет проходить в поселке Селятино на площади перед ДК «Мечта», в Истре — на улице 9-й Гвардейской дивизии, а в Орехово-Зуевском округе — на Вокзальной улице в городе Куровское», — говорится в сообщении.
Полный список ярмарок с адресами и временем работы размещается на портале «МОй АПК».

Все товары, которые продают на подмосковных ярмарках, проходят проверку качества. Этим занимаются специалисты государственной ветеринарной службы.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0