В Подмосковье 23 февраля проведут 11 тематических ярмарок

20 февраля 2026, 17:50

оригинал Фото: медиасток.рф

11 ярмарок, приуроченных ко Дню защитника Отечества, проведут в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





На ярмарках можно будет купить продукцию местных фермерских хозяйств и различные сувениры.





«В Наро-Фоминском округе ярмарка будет проходить в поселке Селятино на площади перед ДК «Мечта», в Истре — на улице 9-й Гвардейской дивизии, а в Орехово-Зуевском округе — на Вокзальной улице в городе Куровское», — говорится в сообщении.