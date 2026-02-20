В Подмосковье за месяц перевели 160 дачных домов в статус жилых

20 февраля 2026, 16:44

оригинал Фото: istockphoto.com/Zvozdochka

160 дачных домов в Московской области перевели в статус жилых в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений Подмосковья.





Статус жилого дома позволяет зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады, оплачивать коммунальные услуги по более низким сельским расценкам и пр.





«Перевести в статус жилых можно дачные дома, построенные на участках, предназначенных для ведения садоводства. Заявку может подать только собственник», — отметил глава Минмущества региона Тихон Фирсов.