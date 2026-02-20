В Подмосковье за месяц перевели 160 дачных домов в статус жилых
160 дачных домов в Московской области перевели в статус жилых в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений Подмосковья.
Статус жилого дома позволяет зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады, оплачивать коммунальные услуги по более низким сельским расценкам и пр.
«Перевести в статус жилых можно дачные дома, построенные на участках, предназначенных для ведения садоводства. Заявку может подать только собственник», — отметил глава Минмущества региона Тихон Фирсов.Он добавил, что в прошлом году жилыми сделали свыше трёх с половиной тысяч подмосковных дачных домов.
Заявки принимаются в электронном виде через областной портал госуслуг.