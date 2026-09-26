В Подмосковье 27 сентября пройдёт юбилейный XV Елисаветинский крестный ход

26 сентября 2026, 10:10

оригинал Фото: espo-fond.ru

27 сентября 2026 года в Подмосковье пройдёт юбилейный XV Елисаветинский крестный ход. Участники почтут память преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Об этом сообщили организаторы — Фонд ЕСПО.