В Подмосковье 27 сентября пройдёт юбилейный XV Елисаветинский крестный ход
27 сентября 2026 года в Подмосковье пройдёт юбилейный XV Елисаветинский крестный ход. Участники почтут память преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Об этом сообщили организаторы — Фонд ЕСПО.
В 2026 году шествие приурочат к трём датам: 135-летию присоединения княгини к православию, 135-летию назначения её супруга, Великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатором Москвы и 130-летию коронования Николая II и его пребывания с семьёй в имении «Ильинское-Усово».
Крестный ход пройдёт по маршруту, который объединяет старинные села Императорской усадьбы «Ильинское-Усово». Участники проведут молебен, богослужения, общую трапезу, показ документальных фильмов и экскурсии по выставке.
Утро начнётся с литургий: с 9:30 до 11:30 — в Спасском храме в селе Усово, с 10:00 до 12:00 — в Ильинском храме в селе Ильинское. В 12:30 паломники начнут движение от Ильинского храма в сторону Александровки, с 13:30 до 14:15 переправятся через Москву-реку, а в 15:00 завершат ход у Спасского храма в селе Усово. Подробная программа представлена на сайте.
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