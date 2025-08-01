В Подмосковье 5 и 7 августа проведут вебинары по кадастровой оценке
Вебинары, посвящённые различным аспектам определения и исправления кадастровой стоимости объектов недвижимости, проведут специалисты подмосковного Центра кадастровой оценки 5 и 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
К участию в вебинарах приглашаются юридические и физические лица.
«Такие вебинары проводятся, чтобы помочь обычным гражданам и юрлицам своевременно получить актуальную информацию и разъяснения по предоставлению услуг в сфере кадастровой оценки», — министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.Вебинар 5 августа будет посвящён подаче обращений об исправлении ошибок при определении кадастровой стоимости недвижимости. А на вебинаре 7 августа расскажут о порядке подачи деклараций о характеристиках объектов недвижимости.
Для участия в вебинарах нужно зарегистрироваться по ссылке.