Жители Подмосковья могут трудоустроиться с помощью портала «Работа в России»
Найти работу в разных регионах страны, пройти бесплатные курсы повышения квалификации или переобучения можно с помощью портала «Работа в России». Эти опции доступны для всех граждан, включая жителей Московской области.
Через портал находят проверенные вакансии напрямую от работодателей или от центров занятости и узнают об актуальных мерах поддержки в сфере трудоустройства, которые действуют для разных категорий россиян.
На портале выложены реестры государственных служб занятости и частных кадровых агентств, есть разделы вакансий для студентов и опытных специалистов, для удалёнщиков и тех, кто ищет временную работу, для ветеранов СВО и желающих найти работу на Дальнем Востоке или новых территориях страны.
Кроме того, на ресурсе размещена подборка профориентационных тестов, которые помогут выстроить оптимальную карьерную траекторию.
Подробная информация о портале — по ссылке.
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