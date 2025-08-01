Достижения.рф

Жители Подмосковья могут трудоустроиться с помощью портала «Работа в России»

Фото: istockphoto.com/littlehenrabi

Найти работу в разных регионах страны, пройти бесплатные курсы повышения квалификации или переобучения можно с помощью портала «Работа в России». Эти опции доступны для всех граждан, включая жителей Московской области.



Через портал находят проверенные вакансии напрямую от работодателей или от центров занятости и узнают об актуальных мерах поддержки в сфере трудоустройства, которые действуют для разных категорий россиян.

На портале выложены реестры государственных служб занятости и частных кадровых агентств, есть разделы вакансий для студентов и опытных специалистов, для удалёнщиков и тех, кто ищет временную работу, для ветеранов СВО и желающих найти работу на Дальнем Востоке или новых территориях страны.

Кроме того, на ресурсе размещена подборка профориентационных тестов, которые помогут выстроить оптимальную карьерную траекторию.

Подробная информация о портале — по ссылке.

Лев Каштанов

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