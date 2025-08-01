Жители Подмосковья могут трудоустроиться с помощью портала «Работа в России»

01 августа 2025, 14:36

Фото: istockphoto.com/littlehenrabi

Найти работу в разных регионах страны, пройти бесплатные курсы повышения квалификации или переобучения можно с помощью портала «Работа в России». Эти опции доступны для всех граждан, включая жителей Московской области.