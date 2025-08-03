«Снова молод и красив»: Сергей Лазарев неожиданно сменил образ, напугав маленького сына
Сергей Лазарев сменил образ так, что его не узнал сын
Певец Сергей Лазарев резко изменил внешность, шокировав своего сына. Об этом артист рассказал в личном блоге.
Лазарев поделился с поклонниками кадрами с семейной прогулки по Москве. Певец сильно преобразился — он сбрил бороду, которая уже твёрдо «приросла» к нему, сделав сценический образ узнаваемым. Сергей рассказал, что как только он вышел побритый к своим детям, те его не узнали.
«Я сегодня выхожу утром, бритый полностью, а у меня ребёнок говорит: «А что с тобой?» Никита меня не узнал. Мне просто снова 16, я снова молод и красив», — сообщил артист.Отмечается, что Лазарев поинтересовался у поклонников — идёт ли ему больше бритым или с щетиной. Но большинство подписчиков артиста попросили Сергея вернуться к прежнему образу.
Ранее сообщалось о жёсткой критике концерта Лазарева в Сочи.