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«Снова молод и красив»: Сергей Лазарев неожиданно сменил образ, напугав маленького сына

Сергей Лазарев сменил образ так, что его не узнал сын
Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Певец Сергей Лазарев резко изменил внешность, шокировав своего сына. Об этом артист рассказал в личном блоге.



Лазарев поделился с поклонниками кадрами с семейной прогулки по Москве. Певец сильно преобразился — он сбрил бороду, которая уже твёрдо «приросла» к нему, сделав сценический образ узнаваемым. Сергей рассказал, что как только он вышел побритый к своим детям, те его не узнали.

«Я сегодня выхожу утром, бритый полностью, а у меня ребёнок говорит: «А что с тобой?» Никита меня не узнал. Мне просто снова 16, я снова молод и красив», — сообщил артист.
Отмечается, что Лазарев поинтересовался у поклонников — идёт ли ему больше бритым или с щетиной. Но большинство подписчиков артиста попросили Сергея вернуться к прежнему образу.

Ранее сообщалось о жёсткой критике концерта Лазарева в Сочи.
Ольга Щелокова

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