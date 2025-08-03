«Снова молод и красив»: Сергей Лазарев неожиданно сменил образ, напугав маленького сына

03 августа 2025, 16:53

Сергей Лазарев сменил образ так, что его не узнал сын

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Певец Сергей Лазарев резко изменил внешность, шокировав своего сына. Об этом артист рассказал в личном блоге.





Лазарев поделился с поклонниками кадрами с семейной прогулки по Москве. Певец сильно преобразился — он сбрил бороду, которая уже твёрдо «приросла» к нему, сделав сценический образ узнаваемым. Сергей рассказал, что как только он вышел побритый к своим детям, те его не узнали.

«Я сегодня выхожу утром, бритый полностью, а у меня ребёнок говорит: «А что с тобой?» Никита меня не узнал. Мне просто снова 16, я снова молод и красив», — сообщил артист.

