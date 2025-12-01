В посёлке Дубки готовят к открытию распечатанный в 3D фельдшерский здравпункт
Фельдшерско-акушерский здравпункт, созданный по технологии 3D-печати, готовят к открытию в посёлке Дубки Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас на объекте проводят пусконаладку инженерных сетей, собирают мебель и обустраивают на прилегающей территории проезды, тротуары и парковку. Общая строительная готовность составляет 90%.
«В работах задействованы 30 человек, используется две единицы техники», — отметил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Общая площадь здравпункта составляет около 100 квадратных метров. Здесь смогут получать медицинскую помощь около тысячи человек. Завершить строительство должны до конца текущего года.