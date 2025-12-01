В посёлке Дубки готовят к открытию распечатанный в 3D фельдшерский здравпункт

01 декабря 2025, 10:32

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фельдшерско-акушерский здравпункт, созданный по технологии 3D-печати, готовят к открытию в посёлке Дубки Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас на объекте проводят пусконаладку инженерных сетей, собирают мебель и обустраивают на прилегающей территории проезды, тротуары и парковку. Общая строительная готовность составляет 90%.





«В работах задействованы 30 человек, используется две единицы техники», — отметил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.