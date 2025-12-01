Достижения.рф

В посёлке Дубки готовят к открытию распечатанный в 3D фельдшерский здравпункт

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фельдшерско-акушерский здравпункт, созданный по технологии 3D-печати, готовят к открытию в посёлке Дубки Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Сейчас на объекте проводят пусконаладку инженерных сетей, собирают мебель и обустраивают на прилегающей территории проезды, тротуары и парковку. Общая строительная готовность составляет 90%.

«В работах задействованы 30 человек, используется две единицы техники», — отметил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.
Общая площадь здравпункта составляет около 100 квадратных метров. Здесь смогут получать медицинскую помощь около тысячи человек. Завершить строительство должны до конца текущего года.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0