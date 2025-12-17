В Подмосковье 99% детей-сирот воспитывают в приёмных семьях

17 декабря 2025, 15:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

В Московской области почти всех детей-сироты воспитывают в семьях. Сегодня 99% таких ребят живут в приёмных и гостевых семьях, а не в спецучреждениях. Регион уже несколько лет подряд сохраняет лидерство в этой сфере. Об этом сообщили в подмосковном Минсоцразвития.





В регионе внедрили особую модель устройства детей в семью в кризисной ситуации. Теперь ребёнка сразу передают в семью, минуя этап пребывания в семейном центре.



«Подмосковье остаётся лидером среди регионов страны по устройству детей-сирот в семьи, и мы удерживаем это первенство на протяжении семи лет. Сегодня 99% детей-сирот воспитываются в приёмных и гостевых семьях, и только с начала года более двух тысяч детей нашли семью в Подмосковье», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.