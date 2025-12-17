В Подмосковье 99% детей-сирот воспитывают в приёмных семьях
В Московской области почти всех детей-сироты воспитывают в семьях. Сегодня 99% таких ребят живут в приёмных и гостевых семьях, а не в спецучреждениях. Регион уже несколько лет подряд сохраняет лидерство в этой сфере. Об этом сообщили в подмосковном Минсоцразвития.
В регионе внедрили особую модель устройства детей в семью в кризисной ситуации. Теперь ребёнка сразу передают в семью, минуя этап пребывания в семейном центре.
«Подмосковье остаётся лидером среди регионов страны по устройству детей-сирот в семьи, и мы удерживаем это первенство на протяжении семи лет. Сегодня 99% детей-сирот воспитываются в приёмных и гостевых семьях, и только с начала года более двух тысяч детей нашли семью в Подмосковье», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Если поступает сигнал о сложной ситуации, на место выезжают сотрудники правоохранительных органов и органов опеки. Специалист опеки заранее подбирает подходящую семью. Во время общения с ребёнком ему показывают видеопаспорт семьи и знакомят с будущими приёмными родителями дистанционно. После этого гостевой приёмный родитель приезжает и забирает ребёнка домой.
С первого дня в семье с ребёнком работает психолог, который помогает снизить тревожность и поддерживает процесс адаптации.
Для подготовки будущих приёмных родителей в Подмосковье работают 49 школ приёмных родителей. Специалисты и психологи обучают кандидатов и продолжают сопровождать семьи уже после того, как ребёнок начинает жить в новом доме.
Подробную информацию о приёме детей в семью можно найти на портале.