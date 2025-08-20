Жители Горы отметили День деревни чествованием самых активных
В Павлово-Посадском городском округе отметили День деревни Гора. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Жители собрались вместе чествовать самых активных, тех, кто внёс большой вклад в развитие малой родины. Коллективы и солисты округа исполнили зажигательные номера. В этот день в деревне царила атмосфера веселья, тепла и объединения. Благодарственное письмо «Успех V Единстве поколений» за активное участие в общественной жизни вручили старосте деревни Олесе Сотсковой», – рассказали в пресс-службе.
Деревня расположена в центре городского округа, в 2 км к юго-востоку от города Павловский Посад. Название деревни происходит от термина гора — «участок высокого берега реки». До муниципальной реформы 2006 года Гора входила в состав Улитинского сельского округа Павлово-Посадского района.