Загруженность дорог Подмосковья утром 15 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области утром во вторник, 15 апреля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки отмечаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня насчитали свыше миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов