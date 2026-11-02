В Подмосковье благодаря грантам для ИТ-компаний создали 37 000 рабочих мест
43 ИТ-компании Московской области с начала года получили поддержку в виде гранта. Благодаря этому в Подмосковье создано свыше 8000 рабочих мест, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
Грантовый проект стартовал в Московской области в июле 2022 года. Всего за время его действия появилось более 37 000 рабочих мест.
«Мы видим, насколько востребована программа. За всё время был выдан 171 ИТ-грант, 43 компании получили поддержку в этом году. Количество ИТ-сотрудников в Подмосковье значительно выросло благодаря грантовой поддержке, в рамках которой было создано свыше 37 000, свыше 8000 из которых – в текущем году. Такая поддержка даёт представителям высокотехнологичного бизнеса дополнительные возможности для роста, расширения команды и привлечения новых квалифицированных специалистов, а региону позволяет усилить кадровый потенциал», – сказали в ведомстве.Компании, имеющие государственную аккредитацию в области информационных технологий и зарегистрированные в Московской области, могут подать онлайн-заявку на участие в поддержке.
Одно из главных условий получения субсидии – приём в штат не менее пяти новых сотрудников. Эти сотрудники не должны работать в Московской области в течение 12 месяцев, предшествующих трудоустройству, в том числе в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей.
Подробная информация об условиях отбора доступна по ссылке.