В Подмосковье благодаря льготным программам трудоустроились 57 000 медиков
Власти Подмосковья привлекают на работу медиков такими мерами поддержки, как социальная ипотека, земельные участки и компенсация за аренду жилья. С 2021 года в регионе благодаря льготным программам устроились на работу свыше 57 000 специалистов, сообщили в пресс-службе отделения «Единой России» в Московской области.
Многие меры социальной поддержки медработников инициированы «Единой Россией» и заложены в народную программу партии. Они включают ежемесячные выплаты, компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку и другие льготы.
«Одно из направлений народной программы – комплексная поддержка сотрудников медицинских учреждений страны. Кадровая обеспеченность системы здравоохранения – наш приоритет, одно из главных условий оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья», – подчеркнул депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов.Меры поддержки направлены как на помощь уже работающим сотрудникам, так и на привлечение новых.
Так, медикам выплачивают компенсацию за аренду жилья до 30 000 рублей для одного работника и до 45 000 рублей – для супружеской пары.
Программа «Социальная ипотека» предусматривает компенсацию государством 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию суммы основного долга в течение 10 лет. Участниками программы только в прошлом году стали более 160 подмосковных медиков, а за всё время её действия – более 2000.
Врач-педиатр Королёвской городской больницы с девятилетним стажем Валерия Никитина благодаря социальной ипотеке купила квартиру для своей семьи.
«У меня муж и двое детей. Жили в съёмном жилье, обдумывали, брать ипотеку или нет. В итоге решили, что хотим свой уголок. Ждали одобрения два месяца. Когда у нас был переходный момент к оформлению ипотеки, мы снимали жильё. В тот момент я воспользовалась компенсацией за его аренду», – рассказала Валерия.Ещё одна мера поддержки – обеспечение медработников земельными участками. В прошедшем году врачам в Московской области выдали 173 участка. Всего с момента запуска программы в 2021 году землю для строительства дома получили около 2600 врачей Подмосковья.
Развивается и программа «Земский доктор». Специалисты, которые устраиваются работать в небольшие города или посёлки, получают единовременную денежную выплату: до 1,5 млн рублей – для врачей, до 750 000 – для среднего медперсонала. В Подмосковье по этой программе трудоустроились почти 28 000 медработников. Только в 2025 году на работу привлекли без малого 240 «земских» медиков.
Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включает около 400 положений. Каждый год на её реализацию выделяют средства из федерального и регионального бюджетов.
В Подмосковье за пять лет по народной программе выполнили более 96% наказов избирателей в части здравоохранения. Всего их было более тысячи.
Программа предусматривает выделение бюджетных средств не только на поддержку врачей, но и обновление медицинской инфраструктуры. В регионе за пять лет построили около 60 объектов здравоохранения, десятки обновили по современным стандартам.