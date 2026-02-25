В Подмосковье благодаря льготным программам трудоустроились 57 000 медиков

25 февраля 2026, 11:07

оригинал Фото: администрация г. о. Королёв

Власти Подмосковья привлекают на работу медиков такими мерами поддержки, как социальная ипотека, земельные участки и компенсация за аренду жилья. С 2021 года в регионе благодаря льготным программам устроились на работу свыше 57 000 специалистов, сообщили в пресс-службе отделения «Единой России» в Московской области.





Многие меры социальной поддержки медработников инициированы «Единой Россией» и заложены в народную программу партии. Они включают ежемесячные выплаты, компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку и другие льготы.

«Одно из направлений народной программы – комплексная поддержка сотрудников медицинских учреждений страны. Кадровая обеспеченность системы здравоохранения – наш приоритет, одно из главных условий оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья», – подчеркнул депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов.

Фото: личный архив Валерии Никитиной

«У меня муж и двое детей. Жили в съёмном жилье, обдумывали, брать ипотеку или нет. В итоге решили, что хотим свой уголок. Ждали одобрения два месяца. Когда у нас был переходный момент к оформлению ипотеки, мы снимали жильё. В тот момент я воспользовалась компенсацией за его аренду», – рассказала Валерия.