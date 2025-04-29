В Подмосковье благодаря цифровой услуге установили 160 ёмкостей для сбора текстиля

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Предприниматели установили на территории Подмосковья 161 ёмкость для приёма текстиля с начала работы нового электронного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Соглашения на размещение ёмкостей заключены посредством электронной услуги на региональном портале госуслуг, запущенной ведомством. 50 ёмкостей появилось в Химках; 39 – в Одинцове; 27 – в Подольске; 13 – в Краснознаменске; 11 – в Домодедове; семь – в Реутове; по пять – в Котельниках и Пушкинском; два – в Лосино-Петровском; по одному – в Балашихае и Мытищах», – отметили в министерстве.Найти ближайший пункт приема вторичных ресурсов можно на сайте.
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