Число обращений жителей Подмосковья на содержание МКД за год снизилось на 65%

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Число обращений жителей Подмосковья на содержание территорий и многоквартирных домов с начала года уменьшилось на 65%. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Зампред выступил на Открытой трибуне Мособлдумы, посвящённой модернизации коммунальной инфраструктуры региона. Заседание прошло в областном правительстве. Задать все интересующие вопросы руководящему составу отраслевых министерств могли около 300 активных жителей Подмосковья, в том числе председатели советов МКД.
Он добавил, что в числе важных проектов – модернизация контейнерных площадок. Планируется до 1 июня обустроить 600 таких площадок. Отраслевые специалисты ведомства рассмотрят предложения жителей по их внешнему виду и материалам для их возведения.
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«Ежедневно анализируем данные Центра управления регионом. За три месяца, по сравнению с прошлым годом, видим снижение жалоб на 65%. Основной акцент делаем на электронном способе голосования жителей. Понимаем, что сейчас необходимо кардинально менять подходы к управлению. Это касается практически всех отраслей. Будем прилагать максимальные усилия, чтобы качество жизни в регионе улучшалось», – пообещал Мурашов.Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Он добавил, что в числе важных проектов – модернизация контейнерных площадок. Планируется до 1 июня обустроить 600 таких площадок. Отраслевые специалисты ведомства рассмотрят предложения жителей по их внешнему виду и материалам для их возведения.
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Лора Луганская