В Подмосковье благоустроили уже 470 пешеходных коммуникаций
В Московской области продолжается благоустройство пешеходных коммуникаций. Программу реализует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
С момента запуска программы завершено благоустройство 470 «народных троп». На 180 из них плитку заменили на асфальт, на 290 создали и отремонтировали пешеходные коммуникации.
«Программа в этом году увеличена почти вдвое. Планируем обновить 1037 пешеходных коммуникаций. Речь идёт не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих. Часть объектов вошла в программу замены изношенного плиточного покрытия. Адресный перечень сформировали по результатам заявок от населения. В приоритете – обустройство троп вблизи социально значимых объектов», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Адресный перечень благоустройства пешеходных коммуникаций на этот год доступен на сайте.
Работы по созданию и ремонту «народных троп» включают подготовку прочного основания, установку бордюрного камня и укладку износостойкого покрытия. Ширина троп составляет два метра. По завершении строительных работ подрядчик выполняет посев газона.
В зонах со сложившейся пешеходной инфраструктурой полностью заменяют прежнее плиточное покрытие на асфальт, что позволяет упростить содержание.