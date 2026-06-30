В Подмосковье благоустроили уже 470 пешеходных коммуникаций

30 июня 2026, 21:12

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области продолжается благоустройство пешеходных коммуникаций. Программу реализует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, сообщили в пресс-службе ведомства.





С момента запуска программы завершено благоустройство 470 «народных троп». На 180 из них плитку заменили на асфальт, на 290 создали и отремонтировали пешеходные коммуникации.

«Программа в этом году увеличена почти вдвое. Планируем обновить 1037 пешеходных коммуникаций. Речь идёт не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих. Часть объектов вошла в программу замены изношенного плиточного покрытия. Адресный перечень сформировали по результатам заявок от населения. В приоритете – обустройство троп вблизи социально значимых объектов», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.