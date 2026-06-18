В Подмосковье рассказали, что такое крупногабаритные отходы и куда их выбрасывать
С наступлением лета, а также началом ремонтных и строительных работ растёт количество отходов. О том, что относится к крупногабаритным и строительным отходам и как их утилизировать, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
КГО – твёрдые коммунальные отходы, размер которых не позволяет складировать их в контейнеры. К ним относятся старая мебель, бытовая техника, ковры и крупные предметы интерьера.
Жители могут выбрасывать КГО в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Как правило, это контейнеры зелёного цвета объёмом восемь кубометров. Можно также самостоятельно привезти крупногабаритные отходы на площадки «Мегабак».
К КГО не относятся отходы после капремонта, древесные отходы, а также кирпич, бетон, плитка и гипсокартон. Для последнего типа существуют контейнеры оранжевого цвета.
Вывоз строительных отходов можно заказать через региональный портал госуслуг.
Такие отходы, как дверные и оконные блоки, ламинат или плитку можно вывезти в контейнеры «Мегабака».
Также по вопросу вывоза отходов, не относящихся к КГО и ТКО, можно обратиться в управляющую компанию. В Минчистоты напомнили, что незаконный сброс строительного мусора в бункеры для КГО влечёт административную ответственность. Размер штрафа для физических лиц – до 70 000 рублей; для юрлиц – до 200 000 рублей.
Читайте также: