В Подмосковье рассказали, что такое крупногабаритные отходы и куда их выбрасывать

18 июня 2026, 23:04

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

С наступлением лета, а также началом ремонтных и строительных работ растёт количество отходов. О том, что относится к крупногабаритным и строительным отходам и как их утилизировать, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.