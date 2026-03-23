В Подмосковье с начала года спасли более 600 недоношенных детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 600 новорождённых, появившихся на свет раньше срока, спасли подмосковные врачи-неонатологи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Достичь таких результатов в регионе смогли благодаря высокой квалификации медиков и использованию самого современного оборудования.





«В Подмосковье работают врачи с большим опытом и уровнем профессионализма. С начала года наши неонатологи спасли 617 недоношенных детей, самый маленький из которых родился на 22-й неделе беременности», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.